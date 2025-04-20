Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в районе Северный достроят в 2026 году

На северо-востоке Москвы продолжается строительство храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех. В настоящее время на объекте ведутся работы по кровле и установка куполов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Участок застройки расположен на территории старинной усадьбы Архангельское-Тюриково, в границах природного комплекса "Парк (проектный) район Северный" по адресу: Дмитровское шоссе, владение 120.

"Храм вместимостью 500 человек имеет два уровня: внизу расположены три придела с алтарями, солея, молельный зал, крестильня в баптистерии, а притвор и хоры на втором ярусе. Цокольный этаж включает приходские, служебные и технические помещения",

– рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Архитектура храма выполнена в неорусскомстиле храмового зодчества начала XX века. Объемно-пространственная композиция пятиглавого храма образована центральной главой на световом барабане, окруженной четырьмя малыми главками и примыкающим с юго-западной стороны баптистерием с высокой звонницей. Вокруг церкви предусмотрен обход для совершения крестного хода.



По словам Овчинского, после завершения строительства будет организована работа по освещению храма и его открытию для прихожан, которое запланировано на 2026 год.

В столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству возведения религиозных объектов.

При участии Департамента градостроительной политики города Москвы в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города в период с 2014 года появилось120 храмов, в том числе 11 – на территории Северного-Восточного административного округа.