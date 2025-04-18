В районе Нагатинский Затон подходит к концу строительство делового центра

В районе Нагатинский Затон подходит к концу строительство делового центра
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Современное панорамное остекление откроет посетителям и сотрудникам делового центра прекрасный вид на водоем

На юге Москвы подходит к концу возведение делового квартала из двух корпусов общей площадью почти шесть тысяч "квадратов". Такой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Деловой квартал находится по адресу: проспект Андропова, земельный участок 11/1. Он будет состоять из двух трехэтажных корпусов.

"Общая площадь первого корпуса составит 3,5 тысячи квадратных метров, а второго – 2,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах обоих зданий разместятся магазины и рестораны, совокупная площадь их помещений приблизится к 1,8 тысячи квадратных метров. Офисы запроектированы на двух верхних этажах, площадь рабочего пространства превысит 4,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский обратил особое внимание на то, что здания будут расположены на берегу Нагатинского затона. Современное панорамное остекление откроет посетителям и сотрудникам делового центра прекрасный вид на водоем.

Кроме магазинов, точек общественного питания и кабинетов сотрудников, в деловом комплексе предусмотрено размещение переговорных, офисов открытого типа, санузлов, гардеробов, серверных, кухни-столовой, кладовых и помещений охраны.

В бизнес-центре создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, установлен лифт. Холлы и коридоры запроектированы просторными и без порогов, отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Девелопером проекта выступает группа компаний "РЕГИОНЫ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".

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