На месте будущего дома по реновации в Южном Тушине начались работы по устройству котлована

На месте будущего дома по реновации в Южном Тушине начались работы по устройству котлована
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

На северо-западе столицы в районе Южное Тушино начались земляные работы на будущей площадке строительства односекционной новостройки общей площадью около восьми тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В районе Южное Тушино на стартовой площадке дома по программе реновации на 85 квартир приступили к земляным работам. Четыре квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В доме установят современные лифты, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов", – рассказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, новостройку возведут в сложившейся городской и транспортной инфраструктуре: рядом находятся станция метро “Сходненская”, объекты здравоохранения и учебные заведения, а также прогулочные зеленые скверы и парки. В настоящее время на объекте выполнено шпунтовое ограждение, строители приступили к разработке котлована.

Первые этажи сделают нежилыми – в будущем там могут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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