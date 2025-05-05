Уроки по 3D-моделированию посетили более 400 специалистов строительной отрасли

В феврале 2025 года Департамент градостроительной политики запустил цикл образовательных мероприятий по 3D-моделирования в строительной отрасли. Занятия, проходившие в онлайн и офлайн форматах за три месяца посетили свыше 400 архитекторов, проектировщиков и разработчиков 3D-моделей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"За три месяца состоялось четыре семинара и столько же мастер-классов по разработке 3D-моделей для АГР и разбору частых ошибок. Участники мероприятий изучили методы создания таких моделей, в том числе для объектов программы реновации, а также узнали, как сэкономить время при разработке и сократить количество отказов при получении госуслуги “Свидетельство об утверждении АГР”",

– подчеркнул Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Обучающие мероприятия по 3D-моделированию будут проходить до конца года и завершатся межведомственной экспертной сессией "Экспертиза качества 3D-моделей для утверждения АГР – 2025: итоги года, аналитика, статистика".

Бесплатные мастер-классы и семинары для специалистов строительной отрасли проводятся с целью формирования экспертного сообщества, организации постоянного информационного сопровождения застройщиков и обеспечения эффективного диалога власти с участниками инвестиционно-строительной деятельности. Их основная цель – повысить качество 3D-моделей объектов капитального строительства.