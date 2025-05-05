Уроки по 3D-моделированию посетили более 400 специалистов строительной отрасли

Уроки по 3D-моделированию посетили более 400 специалистов строительной отрасли
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В феврале 2025 года Департамент градостроительной политики запустил цикл образовательных мероприятий по 3D-моделирования в строительной отрасли. Занятия, проходившие в онлайн и офлайн форматах за три месяца посетили свыше 400 архитекторов, проектировщиков и разработчиков 3D-моделей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"За три месяца состоялось четыре семинара и столько же мастер-классов по разработке 3D-моделей для АГР и разбору частых ошибок. Участники мероприятий изучили методы создания таких моделей, в том числе для объектов программы реновации, а также узнали, как сэкономить время при разработке и сократить количество отказов при получении госуслуги “Свидетельство об утверждении АГР”",

– подчеркнул Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

Обучающие мероприятия по 3D-моделированию будут проходить до конца года и завершатся межведомственной экспертной сессией "Экспертиза качества 3D-моделей для утверждения АГР – 2025: итоги года, аналитика, статистика".

Бесплатные мастер-классы и семинары для специалистов строительной отрасли проводятся с целью формирования экспертного сообщества, организации постоянного информационного сопровождения застройщиков и обеспечения эффективного диалога власти с участниками инвестиционно-строительной деятельности. Их основная цель – повысить качество 3D-моделей объектов капитального строительства. 

"Ужас, что творится!" Такер Карлсон послал черную метку Зеленскому

Ведущий перечислил грехи киевского верховода

МИД Украины выставил ультиматум для проведения мирных переговоров

Украинская сторона настаивает на выполнение одного условия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей