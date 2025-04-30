В Хорошево-Мневниках появится новый деловой центр

Общая площадь офисных помещений составит около 77 тысяч "квадратов"

На северо-западе столицы инвестор начал проводить подготовку территории стройплощадки крупного бизнес-центра в минуте ходьбы от станции Московского центрального кольца Зорге. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый деловой комплекс возводят в Хорошево-Мневниках по адресу: 3-я Хорошевская улица, земельный участок 18/2. Бизнес-центр будет расположен в минуте ходьбы от платформы Московского центрального кольца Зорге и в десяти минутах от станции метро "Октябрьское Поле". Также хорошую транспортную доступность объекту обеспечит нахождение рядом выезда на Северо-Западную хорду с улицы Народного Ополчения.

"Проектная площадь строящегося делового комплекса – 134,8 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из двух башен, объединенных стилобатом, и двухэтажного корпуса. Для сотрудников и посетителей бизнес-центра запроектирована многоуровневая автопарковка более чем на 300 машино-мест. Два этажа многофункционального стилобата отведут под магазины, кафе, рестораны, а также оборудуют здесь отдельную зону для наземных уровней автопарковки", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что офисные помещения будут находиться с третьего по 34-й этаж башен, их общая площадь составит около 77 тысяч "квадратов".

В каждой башне бизнес-центра застройщик установит по 14 пассажирских лифтов для удобного перемещения между этажами. Третье здание комплекса будет находиться на расстоянии 16 метров от высотных корпусов и будет связано с ними через подземный паркинг. Офисные помещения в башнях будут предлагаться со свободной планировкой, чтобы собственники могли самостоятельно организовать пространство под свои задачи или под требования арендаторов.

Девелопер проекта – компания Capital Alliance (совместная структура холдингов Alias Group и Capital Group), добавляет пресс-служба Департамента градостроительной политики.