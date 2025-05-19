В Троицке расселили четыре дома по реновации в 2025 году

В Троицке расселили четыре дома по реновации в 2025 году
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
При возведении новых ЖК предусмотрено создание сопутствующей инфраструктуры

Жители четырех старых домов в Троицке отпраздновали новоселье в 2025 году. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой они получили благодаря программе реновации. В общей сложности жилье в современных ЖК в Троицке получат 3,7 тысячи жителей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В Троицке с начала 2025 года расселили четыре старых дома: два – на улице 1-й Ватутинской, еще по одному на улицах Дмитрия Кабалевского и Дмитрия Рябинкина. Более 400 жителей отпраздновали новоселье в новых квартирах в жилом комплексе на улице Кварцевой. Всего в Троицке по программе реновации предстоит расселить 29 старых домов",

– приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского.

После расселения старые дома демонтируют, и на их месте появятся новые современные жилые комплексы, куда смогут переехать следующие участники программы реновации. Такой поэтапный подход позволяет обновлять жилой фонд столицы шаг за шагом и не только предоставлять новоселам квартиры в новых ЖК с благоустроенными дворами, но и обеспечивать горожан сопутствующей инфраструктурой, необходимой для комфортной жизни в мегаполисе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов в столице. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит реализация программы в Тимирязевском районе Северо-Западного административного округа. Там уже получили ключи от нового жилья почти 1,5 тысячи человек, проживавших в девяти старых домах.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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