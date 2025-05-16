В Люблино возводят надземную часть новостройки по реновации

В Люблино возводят надземную часть новостройки по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В новостройке по программе реновации на юго-востоке столицы продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Общая площадь жилого комплекса составит около 55 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. 10 квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов. Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

Новостройка по программе реновации возводится в столичном районе Люблино по адресу улица Краснодарская, земельный участок 18. В настоящее время на объекте идет возведение надземной части здания. Дом будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов переменной этажности с подземным паркингом. 

В пешей доступности находятся станция метро “Люблино”, природно-исторический парк “Кузьминки-Люблино”. Первые этажи новостройки планируются нежилыми – они предназначены для магазинов, аптек, социальных объектов. 

Территории возле новостройки благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, а также оборудуют детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и коснется около миллиона москвичей. Программа реновации рассчитана до 2032 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

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