Новые квартиры по реновации в районе Хорошево-Мневники получили жители 12 домов

С начала реализации программы реновации жилья в новые квартиры переехали почти 2,5 тысячи жителей столичного района Хорошево-Мневники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Хорошево-Мневники – один из самых быстроразвивающихся районов столицы. За время реализации программы реновации в новые квартиры переехали 2,47 тысячи жителей из 12 старых домов. Для них город подготовил пять новостроек",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Всего же в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы в программу реновации попали 157 старых домов, в которых проживают более 30 тыс. москвичей. Все они получат квартиры в новых жилых комплексах. Квартиры в домах, построенных по реновации, отличаются повышенным уровнем комфортности и сдаются с отделкой, установленной сантехникой и бытовыми удобствами.

Одновременно с возведением жилья в районе строятся новые транспортные и социальные объекты, что позволяет создать для москвичей комфортную городскую среду. Территории возле новостроек благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, а также оборудуют детские и спортивные площадки.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и коснется около миллиона москвичей. Программа реновации рассчитана до 2032 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.