В новостройке на Люблинской улице начали возводить надземную часть

В доме предусмотрено 165 квартир с готовой чистовой отделкой

На юго-востоке Москвы в районе Люблино возводится дом по программе реновации общей площадью более 17,7 тысячи "квадратов". Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс строят по адресу: улица Люблинская, владение 121/1. Новостройка появится на месте расселенного по программе реновации дома.

"В трехсекционном жилом доме на Люблинской улице будет 165 квартир с готовой чистовой отделкой. Их суммарная жилая площадь составит свыше девяти тысяч квадратных метров. Неподалеку от новостройки расположены станция метро "Люблино", образовательные учреждения, объекты здравоохранения, а также живописный Люблинский парк", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что в данной момент на объекте заканчивают устройство фундаментной плиты и цокольного этажа, в двух секциях началось возведение надземной части здания.

На первых этажах появятся просторные подъезды с функциональными зонами: вестибюлем, лифтовым холлом, местом для проверки корреспонденции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения многоквартирных домов.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.