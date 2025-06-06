Овчинский: на территории бывшей промзоны Автомоторная построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Овчинский: на территории бывшей промзоны Автомоторная построят физкультурно-оздоровительный комплекс
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
ФОК возведут в составе современного жилого комплекса

В Головинском районе Северного административного округа (САО) появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизуемый участок земли расположен на территории бывшей промзоны Автомоторная возле Московского городского вокзала "Лихоборы".

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, объект возведут согласно утвержденному проекту планировки территории.

"Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в Проектируемом проезде № 1127. Он появится в составе высотного комплекса и позволит жителям заниматься спортом рядом с домом, а также создаст 535 рабочих мест. Территорию рядом с объектом благоустроят, для комфортного подъезда к зданию проложат новые дороги",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В рамках реализации программы КРТ по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы с современным жильем, удобными дорогами и всей необходимой для комфортной жизни в мегаполисе инфраструктурой. В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

Так, по проекту КРТ в Головинском районе построят жилой комплекс для переселения участников программы реновации.  Рядом с будущим ЖК будут расположены образовательные учреждения, библиотека, магазины, кафе и другая важная инфраструктура.

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