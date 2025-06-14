Овчинский: в новостройку по реновации на улице Николая Озерова переехали около 90 семей

Овчинский: в новостройку по реновации на улице Николая Озерова переехали около 90 семей
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

В новые квартиры по программе реновации на улице Николая Озерова переехали 87 семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В районе Покровское-Стрешнево в новом жилом комплексе на улице Николая Озерова, состоящем из 962 квартир, идет активное заселение жителей. На сегодня новоселье там отпраздновали уже 87 семей",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

При этом министр отметил, что многие новоселы воспользовались при переезде помощью города – им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старых квартир в новые.

Всего в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации предстоит расселить 48 старых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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