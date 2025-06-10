Овчинский: девелоперы благоустроят в Нижегородском районе ландшафтный парк

Завершение работ намечено на 2027 год

На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе девелоперы создадут общедоступный ландшафтный парк. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новая парковая зона будет расположена на Перовском шоссе рядом со строящимися ЖК "Издание", "Level Нижегородская" и "Бестселлер". Доступ в него будет открыт для всех горожан.

"В Нижегородском районе девелоперы собираются обустроить ландшафтный парк площадью 3,4 гектара. Работы на территории планируются в два этапа. В первую очередь будет обустроена часть парка площадью 2,15 гектара. Здесь сформируют зоны для игры в стритбол, занятий воркаутом, йогой, а также детские площадки, места для тихого отдыха и пространство для выгула собак", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что по периметру участка будет проложена беговая дорожка со специально выделенной полосой для велосипедистов. В самом центре парка появится живописный пруд площадью 514 "квадратов". Приступить к первому этапу проекта инвесторы планируют уже в этом году.

Второй участок площадью 13 тысяч "квадратов" будет прилегать к 1-й Фрезерной улице. Здесь появится тихий сквер с площадками для отдыха и дорожками для прогулок. Для удобства посетителей застройщики возведут стоянку и зону ожидания такси.

Завершение работ намечено на 2027 год. После этого парк передадут "ГБУ Жилищник Нижегородского района".

Проект реализуется силами группы компаний "Брусника", Level Group и Baza Development, добавляет пресс-служба Департамента градостроительной политики.