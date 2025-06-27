Овчинский: в ЮАО появятся новые общественно-деловые объекты по проекту КРТ

Овчинский: в ЮАО появятся новые общественно-деловые объекты по проекту КРТ
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Благодаря реорганизации территории в округе дополнительно откроется до 600 разных вакансий

Магазины, спортивные центры, промышленные и другие общественно-деловые объекты появятся в Южном административном округе (ЮАО) столицы благодаря реорганизации неэффективно используемого участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский.

Проекты в рамках КРТ позволяют возвращать в экономический оборот участки городской территории, находящиеся в депрессивном состоянии. Их редевелопмент предусматривает не только строительство современного жилья, в том числе для переселения участников программы реновации, но и развитие общественно-деловой инфраструктуры. Один из таких проектов будет реализован в районе Москворечье-Сабурово на участке площадью 1,4 га.

"На Каширском шоссе в районе Москворечье-Сабурово возведут многофункциональное здание общественно-делового и производственного назначения площадью более 40 тысяч квадратных метров. В нем смогут разместиться магазины, спортивные центры и офисы, а также объекты легкой, пищевой, строительной промышленности, склады",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Сообщается, что инвестиции в развитие участка составят более восьми миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – 256,8 миллиона рублей в год. При этом территория на юге Москвы получит новый импульс к развитию. В частности, в результате реализации проекта здесь будет создано около 600 новых рабочих мест, отметил Овчинский.

Площадка, проект реорганизации которой можно посмотреть на портале mos.ru, находится на пересечении Каширского шоссе и Московского скоростного диаметра (МСД). В шаговой доступности от будущего общественно-делового центра расположена станция Москворечье второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Для сотрудников и посетителей предусмотрена автомобильная стоянка. Планируется, что проект будет реализован до 2030 года.

Сейчас в Москве на разных стадиях готовности находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. В частности, по программе КРТ на территории бывшей промзоны Автомоторная скоро появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Работа ведется по поручению мэра Сергея Собянина.

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