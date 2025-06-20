Овчинский: монолит первой очереди проекта КРТ в бывшей промзоне "Братцево" готов на 65%

Овчинский: монолит первой очереди проекта КРТ в бывшей промзоне "Братцево" готов на 65%
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В столице появится новый многофункциональный квартал с жилыми домами, спортивным комплексом, парком, школой и детским садом

Застройщик приступил к строительству надземной части жилых домов нового многофункционального квартала, который появится на участке бывшей промзоны "Братцево" на севере столицы. Работы ведутся в рамках проекта по комплексному развитию территорий, сообщил на полях ПМЭФ руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Министр отметил, что монолитные работы нулевого цикла строительства первой очереди домов фактически завершены. 

"Застройщик установил на площадке башенные краны и возводит надземные этажи новостроек будущего квартала. Монолитные работы уже ведутся на уровне 17-го этажа, их общая готовность составляет 65%. В подземной части будут расположены технические помещения и паркинг на 575 машино-мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый комплекс в Войковском районе Москвы назвали Injoy. Он расположен рядом с парком "Покровское-Стрешнево" и Химкинским водохранилищем. Район имеет развитую инфраструктуру, а также выход к МКАД и ТТК, что позволяет жителям добраться до любой точки столицы.

В многофункциональном квартале, помимо жилых домов, возведут школу на 750 учащихся и детский сад для 325 воспитанников. Здесь появятся спортивный комплекс с бассейном и парк-бульвар с общественными пространствами. Один из участков будет отдан под строительство дома для нужд программы реновации – там возведут жилье общей площадью 90 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что работы по возведению объектов первой очереди будут завершены в первом квартале 2027 года. Их общая площадь составит 136 тысяч квадратных метров.

Напомним, сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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