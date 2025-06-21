Овчинский: в СВАО построили новый дом по программе реновации

Овчинский: в СВАО построили новый дом по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В здании предусмотрено более 480 квартир с улучшенной отделкой

Новый жилищный комплекс на 46,7 тысяч квадратных метров появился в Останкинском районе на северо-востоке столицы. Здание возвели в рамках реализации программы по реновации, оно расположено на улице Годовикова, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка состоит из двух корпусов переменной этажности. Всего в ней предусмотрено 488 квартир с готовой отделкой, а общая площадь жилых помещений составляет 28,5 тысяч квадратных метров.

"Подъезды спроектированы с учетом функциональности – это помещения с высокими потолками и удобными выходами на обе стороны дома. Жители смогут комфортно хранить коляски и велосипеды, проверять почту, встречать курьеров", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр отметил, что первые этажи здания отведены под нежилые помещения. Там смогут разместиться аптеки, пункты выдачи, магазины и другие объекты малого и среднего предпринимательства. Дополнительно была благоустроена придомовая территория: там высадили деревья, кустарники, оборудовали две детские и одну спортивную площадки. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Новый жилой комплекс располагается в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Например, в пешей доступности от него находятся образовательные учреждения, объекты здравоохранения, станция метро, а также скверы для прогулок. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

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