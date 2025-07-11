Овчинский: 35 домов для программы реновации построят в Можайском районе Москвы

Овчинский: 35 домов для программы реновации построят в Можайском районе Москвы
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
При возведении зданий будут учтены принципы безбарьерной среды

Московский фонд реновации выбрал подрядчиков для проектирования и возведения еще 35 домов в Западном административном округе. Такой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Подрядчики были определены на открытых торгах в рамках трех лотов. Новые жилые кварталы возведут, в частности, на месте старых домов, которые были включены в программу реновации.

"Новостройки с общей площадью квартир более 742,8 тысячи квадратных метров построят в Можайском районе Москвы для реализации программы реновации. Всего 35 новых жилых комплексов возведут на участках общей площадью свыше 22,1 гектара", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский отдельно добавил, что для транспортного обеспечения новых жилых кварталов планируется возведение дорог местного значения от дублера Можайского шоссе до улицы Кубинки и от улицы Говорова до улицы Толбухина.

Здания будут построены с учетом принципов безбарьерной среды. Входные группы разместят на одном уровне с улицей, а в подъездах не будет порогов и ступеней. В домах появятся просторные лифты, в которых будет комфортно в том числе маломобильным гражданам, передвигающимся в инвалидных креслах, и родителям с детскими колясками.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за первое полугодие 2025 года.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.  

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

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