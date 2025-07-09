Овчинский: на северо-востоке столицы появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс

Центр займет около 20,4 тысячи "квадратов"

В Останкинском районе инвестор строит физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 20,4 тысячи "квадратов". Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Комплекс будет расположен на перекрестке с 5-м Останкинским переулком по адресу: 1-я Останкинская улица, владение 43–55. Спортивный центр будет находиться в 15 минутах ходьбы от станции метрополитена "ВДНХ". Комфортная транспортная доступность позволит москвичам удобно добираться до него из разных районов столицы.

"В состав нового физкультурно-оздоровительного учреждения войдут полноценный спортивный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами и автопарковка на 297 машино-мест. Паркинг займет первый и второй уровень, а также правое крыло здания на третьем и четвертом этажах", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что под помещения спорткомплекса отведут весь пятый этаж, а также левое крыло здания на третьем и четвертом этажах. Там будут оборудованы современный тренажерный зал и зал для групповых занятий, а также четыре закрытых и три открытых бассейна и зона японских бань.

При отделке здания используются современные высококачественные материалы. Наружные стены будут облицованы навесными вентилируемыми фасадами из фиброцементных панелей.

Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил о планах масштабного обновления районных спортобъектов, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.