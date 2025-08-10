Овчинский: застройщики высоко оценили уровень взаимодействия с экспертами Единого контактного центра

Овчинский: застройщики высоко оценили уровень взаимодействия с экспертами Единого контактного центра
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы

По результатам опроса Единого контактного центра (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы качество обслуживания заявителей по проблемным вопросам строительной сферы, поступившим в экспертно-консультационное подразделение за шесть месяцев 2025 года, оценено в 4,9 балла. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Экспертно-консультационное подразделение Единого контактного центра ежедневно обрабатывает вопросы, связанные с реализациейинвестиционно-строительных проектов. В рамках опроса заявители оценивали качество взаимодействия с экспертами ЕКЦ и полученных консультаций по пятибалльной шкале.

"С начала года эксперты Единого контактного центра проконсультировали более 100 застройщиков по наиболее сложным вопросам в сфере строительства. По результатам опроса, направленного на улучшение уровня обслуживания и повышение эффективности работы экспертов ЕКЦ, застройщики оценили качество консультаций и взаимодействия с экспертами Единого контактного центра в среднем на 4,9 балла из 5. Особенно были отмечены скорость и точность предоставления информации", – сообщил Владислав Овчинский, слова которого приводит Департамент градостроительной политики города Москвы.

Конструктивные предложения по улучшению работы экспертного подразделения будут учтены и реализованы для повышения качества и эффективности консультаций для застройщиков.

Экспертно-консультационное подразделение работает на базе ЕКЦ Комплекса градостроительной политики и строительства с марта 2022 года. Главная его задача – поиск решений возникшей у заявителя проблемы, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и содействие в доведении такого решения до конкретного результата. 

