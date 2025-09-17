Новый каркас стационарной помощи в Москве сформируют к 2030 году – Собянин

Программа модернизации ГКБ стартовала в столице в 2010 году

Формирование нового каркаса стационарной помощи в Москве завершится к 2030 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что масштабная программа модернизации городских больниц началась в 2010 году. За прошедшее время в столице комплексную реконструкцию прошли 133 действующих объекта здравоохранения, еще 29 современных больничных корпусов было построено с нуля. В частности, высокотехнологичную медицинскую помощь москвичи получают в ММКЦ "Коммунарка", Инфекционной клинической больнице №1, МКНЦ им. Логинова. Для детей открыты обновленные корпуса Морозовской, новый комплекс больницы святого Владимира, шесть специализированных центров лечения для маленьких пациентов с хроническими заболеваниями.

К настоящему времени в Москве уже сформирован каркас экстренной помощи. В него вошли шесть флагманских центров, оборудованных по последнему слову медицинской техники. В онкологической службе внедрен новый стандарт. Теперь пациенты проходят все этапы – от диагностики и хирургии до лекарственной терапии и диспансерного наблюдения – в одном медицинском комплексе. Проведена комплексная модернизация инфекционной службы, созданы единые инфарктная и инсультная сети, активно развивается акушерско-гинекологическая служба.

"Объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли почти в шесть раз. Порядка 80% операций выполняются малоинвазивными методами – это значительно сокращает сроки восстановления пациентов",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В планах на ближайшую пятилетку – построить 11 корпусов ГКБ и отремонтировать 43 здания больниц, после чего план по созданию нового современного каркаса стационарной помощи в Москве можно будет считать выполненным.

