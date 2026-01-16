Как подготовить себя к Крещенским купаниям: терапевт перечислила важные правила

Как подготовить себя к Крещенским купаниям: самые главные правила
Лезть в непроверенных местах в ледяную воду точно не следует

Купание в проруби на Крещение – довольно популярный ритуал, уходящий в глубоко народные корни. Люди сегодня семьями окунаются в ледяных купелях. По словам терапевта Элины Баксичевой, к такой активности организм необходимо как следует адаптировать.

Так, с практической точки зрения купель необходимо как следует подготовить к купанию: оборудовать лестницей, поручнями. Вода должна быть чистой, а рядом с купелью необходимо оборудовать помещение, где можно согреться и переодеться.

Проконсультируйтесь перед погружением в ледяную воду с врачом, особенно если имеете хронические заболевания сердца, сосудов, дыхательной системы и прочие недуги с противопоказаниями. 

Закаливание следует начинать с контрастного душа на ежедневной основе – это может быть и парная с погружением в купель. Выберите подготовленное безопасное место для погружения. Ни в коем случае не ныряйте в прорубь в непроверенном месте.

Обязательно запаситесь полотенцами, сухой теплой одеждой и горячим питьем (никакого алкоголя). Перед погружением нужно как следует разогреть себя физическими упражнениями. Выйдя из воды, быстро оботритесь и переоденьтесь в сухую и теплую одежду.

Ни в коем случае не ныряйте в одиночку. Откажитесь от купания, если чувствуете себя плохо, и не стесняйтесь звать на помощь. Помните о противопоказаниях.

Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник
