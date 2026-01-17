Когда лучше есть яйца: утром или вечером

Это один из самых питательных продуктов

Яйца давно считаются универсальным продуктом, но споры о том, когда их полезнее есть – утром или вечером, не утихают до сих пор. Даже специалисты по питанию не дают однозначного ответа, потому что многое зависит от целей и особенностей организма.

С точки зрения энергии яйца отлично подходят для начала дня. В них много легкоусвояемого белка и аминокислот, которые помогают проснуться, дают чувство сытости и поддерживают работоспособность. Завтрак с яйцами снижает резкие скачки сахара в крови и уменьшает тягу к сладкому, благодаря чему в течение дня проще контролировать аппетит.

Кроме того, утренний прием яиц особенно полезен людям с активным образом жизни. Белок поддерживает мышцы, помогает восстановлению после тренировок и делает завтрак более сбалансированным.

Вечером яйца работают уже иначе. В этом случае они становятся легким, но питательным ужином, который не перегружает желудок и помогает избежать поздних перекусов. В составе яиц есть триптофан – аминокислота, участвующая в выработке серотонина, поэтому такой ужин может способствовать расслаблению и более спокойному засыпанию.

Однако не всем яйца одинаково подходят в вечернее время. Людям с чувствительным пищеварением лучше быть осторожнее – у них продукт может вызвать ощущение тяжести.

Диетологи сходятся в одном: универсального правила нет. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать щадящий способ приготовления. Вареные или приготовленные без масла яйца принесут куда больше пользы, чем жареные.