Терапевт раскрыл опасность горячего душа для кожи в зимний период

Вот почему горячий душ опасен зимой: терапевт рассказал, что будет с кожей
Фото: freepik.com
От таких процедур в холода вы можете навредить себе

Принимать горячий душ в холода – опасная затея. Кожа в это время года испытывает обезвоживание в отапливаемых помещениях, так же, как и на улице. А горячая вода усиливает влагу, отмечает терапевт Дональд Грант.

Медик рекомендует выбирать оптимальную температуру в душе: теплую, либо чуть теплую воду. Это касается, в том числе, и умывания лица, и мытья рук.

"Холодная зимняя погода может нанести серьезный вред нашей коже. Падение температуры и низкий уровень влажности приводят к сухому воздуху, который отводит влагу от кожи, а кроме того, в эти холодные и сухие месяцы могут обостряться такие кожные заболевания, как экзема, акне или псориаз", – предупреждает специалист.

Терапевт также рекомендует пользоваться увлажняющими кремами, которые необходимы для борьбы с сухостью кожи в зимний период. Медик персонально советует крем, содержащий липиды и церамиды, которые питают и защищают кожу.

Необходимо помнить о достаточном количестве воды – в морозы кожа пересыхает. Поэтому крайне важно поддерживать водный баланс.

Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник
