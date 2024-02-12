Какие продукты включить в рацион в феврале: советом поделился эксперт

Специалист считает, что необходимо сделать упор на сезонные овощи

Из-за холодов и недостатка солнца зимой россияне часто чувствуют себя уставшими. На февраль приходится пик недостатка витаминов, и потому организм необходимо обогатить полезными веществами. Так, эксперт в сфере питания Сергей Тихонов рассказал, что сделать это можно, в первую очередь, пересмотрев рацион.

Сконцентрироваться стоит на сезонных овощах и фруктах, советует специалист. По его словам, в феврале это капуста, морковь, чеснок, помидоры, лук и красный сладкий перец. Тихонов сообщил, что эти продукты богаты клетчаткой, а также витамином А, который поддержит пострадавшую от морозов кожу и зрение.

Среди фруктов Сергей выделил цитрусовые. Он уверен, что, включив в рацион апельсины, лимоны и мандарины, можно пополнить организм витамином С, а значит, укрепить иммунитет, который в зимнее время сильно ослабевает.

"Еще в это время года распространены некоторые сорта яблок и груш, а также бананы", — добавил специалист в сфере питания.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что недостаток солнца приводит к дефициту в организме витамина D3. Из-за этого кости становятся хрупкими, ногти и волосы растут медленнее, а также появляются проблемы с суставами. Специалист поделилась советами, как справиться с этим состоянием.