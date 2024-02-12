Какие продукты включить в рацион в феврале: советом поделился эксперт

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Из-за холодов и недостатка солнца зимой россияне часто чувствуют себя уставшими. На февраль приходится пик недостатка витаминов, и потому организм необходимо обогатить полезными веществами. Так, эксперт в сфере питания Сергей Тихонов рассказал, что сделать это можно, в первую очередь, пересмотрев рацион.
Сконцентрироваться стоит на сезонных овощах и фруктах, советует специалист. По его словам, в феврале это капуста, морковь, чеснок, помидоры, лук и красный сладкий перец. Тихонов сообщил, что эти продукты богаты клетчаткой, а также витамином А, который поддержит пострадавшую от морозов кожу и зрение.
Среди фруктов Сергей выделил цитрусовые. Он уверен, что, включив в рацион апельсины, лимоны и мандарины, можно пополнить организм витамином С, а значит, укрепить иммунитет, который в зимнее время сильно ослабевает.
"Еще в это время года распространены некоторые сорта яблок и груш, а также бананы", — добавил специалист в сфере питания.
Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что недостаток солнца приводит к дефициту в организме витамина D3. Из-за этого кости становятся хрупкими, ногти и волосы растут медленнее, а также появляются проблемы с суставами. Специалист поделилась советами, как справиться с этим состоянием.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...