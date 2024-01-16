Как спастись от эмоционального выгорания зимой: эксперт нашел рецепт счастья

Пользуйтесь возможностью, пока днем светло

Во время холодов и ранних сумерек мы пытаемся искать дофамин в сериалах, тепле и горячем шоколаде. Однако исследователь счастья Мейк Викинг рассказал, что поднимать мотивацию и заряжаться энергией в холодное время года нужно иначе.



Как отмечает портал "Ридлайф.ру", зимой нужно извлекать из погоды максимум – и пользоваться светом, пока он есть. Находитесь на улице в светлое время суток и проводите его на улице. Выходите сразу, как только выглянуло солнце. Прямые солнечные лучи способствуют повышению настроения и выбросу серотонина – и отлично борются с депрессией.

Зима – время для наверстывания упущенного общения. Проводите время с друзьями пару раз в месяц и чаще общайтесь с коллегами. Особенно если работаете в крупной компании. Прочные социальные связи и добрососедские отношения – залог вашего счастья во внешнем мире. Люди – отличное лекарство для здоровья. Всем требуется поддержка и внимание.

Пересмотрите финансовые расходы. Зимой многие тратятся на подарки, застолья и развлечения. Однако вы выгорите, если будете жить от зарплаты до зарплаты. Лучше отдыхать редко, но метко – и работать, зная, что вы способны организовать себе качественный досуг.