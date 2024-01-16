Как спастись от эмоционального выгорания зимой: эксперт нашел рецепт счастья

Как спастись от эмоционального выгорания зимой: эксперт нашел рецепт счастья
Hannes P Albert/www.globallookpress.com
Пользуйтесь возможностью, пока днем светло

Во время холодов и ранних сумерек мы пытаемся искать дофамин в сериалах, тепле и горячем шоколаде. Однако исследователь счастья Мейк Викинг рассказал, что поднимать мотивацию и заряжаться энергией в холодное время года нужно иначе.

Как отмечает портал "Ридлайф.ру", зимой нужно извлекать из погоды максимум – и пользоваться светом, пока он есть. Находитесь на улице в светлое время суток и проводите его на улице. Выходите сразу, как только выглянуло солнце. Прямые солнечные лучи способствуют повышению настроения и выбросу серотонина – и отлично борются с депрессией.

Зима – время для наверстывания упущенного общения. Проводите время с друзьями пару раз в месяц и чаще общайтесь с коллегами. Особенно если работаете в крупной компании. Прочные социальные связи и добрососедские отношения – залог вашего счастья во внешнем мире. Люди – отличное лекарство для здоровья. Всем требуется поддержка и внимание.

Пересмотрите финансовые расходы. Зимой многие тратятся на подарки, застолья и развлечения. Однако вы выгорите, если будете жить от зарплаты до зарплаты. Лучше отдыхать редко, но метко – и работать, зная, что вы способны организовать себе качественный досуг.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Судьба артистов сильно интересует прессу

Невестка Пугачевой стала развлекать американцев русскими вечеринками

Девушка нашла необычный способ заработка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей