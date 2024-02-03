Врач назвала способ избавиться от аллергии на холод

По словам медика, необходимо отказаться даже от напитков со льдом

Крапивница и покраснение кожи — главные симптомы аллергии на холод. С заболеванием сталкиваются многие люди и с приходом очередной зимы не знают, куда себя деть. Врачи рекомендуют минимизировать контакт кожи с морозом, а также пользоваться жирными колд-кремами. Чаще всего этого достаточно, однако есть вероятность пострадать от этого, казалось бы, зимнего заболевания даже в теплое время года или просто, находясь дома.

По словам дерматолога Дарьи Смирновой, симптомы такой аллергии может вызвать совершенно любой контакт с холодом, будь то воздух из кондиционера или попадание на кожу холодной воды. Доктор рекомендует отказаться даже от охлажденных напитков и мороженого.

"Пересмотрите рацион. Откажитесь от холодных продуктов, например, мороженого и других замороженных лакомств", – рекомендует Дарья Смирнова.

Избавиться от аллергии на холод совсем, скорее всего, не получится, предупредила медик. Однако можно уменьшить интенсивность симптомов. Доктор Смирнова сообщила, что следует использовать закаливание. Сначала нужно поливать водой только ноги, затем постепенно увеличивать площадь закаливания и наблюдать за реакцией организма.

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