Как предвидеть инсульт: доктор Мясников назвал простой способ

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Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал о способе раннего выявления возможного инсульта. Однако превентивные меры необходимо принимать задолго до потенциального появления – в качестве профилактики.
В группе риска, в первую очередь – люди, страдающие от повышенного холестерина, гипертоники, имеющие избыточную массу тела, а также курильщики.
Для предотвращения проблемы, указал Мясников, необходимо исключить вредные привычки, взять под постоянный контроль уровень сахара в крови и следить за холестерином. Если что-то дает о себе знать уже сейчас, необходимо незамедлительно принять предупреждающие меры.
А ранее доктор Мясников назвал телезрителям неочевидный признак жирового гепатоза.
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