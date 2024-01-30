Как предвидеть инсульт: доктор Мясников назвал простой способ

Как предвидеть инсульт: доктор Мясников назвал простой способ
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Превентивные меры позволят избежать множество неприятностей для организма

Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал о способе раннего выявления возможного инсульта. Однако превентивные меры необходимо принимать задолго до потенциального появления – в качестве профилактики.

В группе риска, в первую очередь – люди, страдающие от повышенного холестерина, гипертоники, имеющие избыточную массу тела, а также курильщики.

Для предотвращения проблемы, указал Мясников, необходимо исключить вредные привычки, взять под постоянный контроль уровень сахара в крови и следить за холестерином. Если что-то дает о себе знать уже сейчас, необходимо незамедлительно принять предупреждающие меры.

А ранее доктор Мясников назвал телезрителям неочевидный признак жирового гепатоза.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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