Как предвидеть инсульт: доктор Мясников назвал простой способ

Превентивные меры позволят избежать множество неприятностей для организма

Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал о способе раннего выявления возможного инсульта. Однако превентивные меры необходимо принимать задолго до потенциального появления – в качестве профилактики.

В группе риска, в первую очередь – люди, страдающие от повышенного холестерина, гипертоники, имеющие избыточную массу тела, а также курильщики.

Для предотвращения проблемы, указал Мясников, необходимо исключить вредные привычки, взять под постоянный контроль уровень сахара в крови и следить за холестерином. Если что-то дает о себе знать уже сейчас, необходимо незамедлительно принять предупреждающие меры.



А ранее доктор Мясников назвал телезрителям неочевидный признак жирового гепатоза.