Доктор Мясников раскрыл скрытый признак опасного заболевания печени

Доктор Мясников раскрыл скрытый признак опасного заболевания печени
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Все поправимо при здоровом образе жизни

Телетерапевт Александр Мясников указал, что показателем наличия жирового гепатоза (нарушения жирового обмена с дистрофией клеток печени) является высокий уровень ферритина – белка, который отвечает за запас железа в организме.

Об опасности жирового гепатоза, который приводит к таким последствиям, как рак и цирроз печени, необходимо задуматься, если у вас повышенный уровень сахара в крови – от 5,7. Как правило, в группе риска люди с избыточным весом и повышенным холестерином.

Поправить положение поможет обязательно правильное питание, предполагающее умеренность в потреблений калорий с преобладанием овощей и фруктов и исключением белковых продуктов, а также физические нагрузки.

Благотворно повлияет кофе: несколько чашек в день предотвращают переход гепатита, стеатогепатита, гепатоза в цирроз.


Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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