Диетолог объяснила, почему холодец не стоит есть каждый день

Традиционный холодец – блюдо с большим количеством соли и насыщенными жирами. Такую еду точно не стоит включать в рацион, если вы хотите исключить риски в виде развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и заболеваний ЖКТ и суставов, заявила диетолог Антонина Стародубова.
Действующие рекомендации гласят, что в рацион необходимо включать не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности. То есть вы употребляете в сутки 2000 ккал, этого всего порядка 20 граммов.
А мнение о пользе холодца для суставов и кожи, отмечает диетолог, не вполне может претендовать на истину. Белки под действием ферментов расщепляются до аминокислот. Наивно считать, что увеличение порции пищевого коллагена организм сочтет за необходимость синтезировать собственный в еще большем объеме.Оптимальная альтернатива холодцу – заливное из диетического мяса. Лучше добавить в него овощи с зеленью. В конце-концов, отмечает эксперт, все сводится к соблюдению меры – порция холодца не должна превышать 100-150 граммов.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как отразится на здоровье человека поедание сожженной бумажки под бой курантов в Новый год.
