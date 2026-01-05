Загитова рассказала, за что до сих пор испытывает стыд перед родителями

Спустя годы спортсменка испытывает огромную признательность маме и папе

Алина Загитова до сих пор стыдится своего поведения перед родителями в подростковые годы. В откровенном интервью с отцом, тренером по хоккею Ильназом Закитовым она затронула эту тему. 23-летняя спортсменка вспоминает свое упрямство и постоянные споры с мамой и папой – "отвечала "нет" на любое "да".

"Вы с мамой желали мне лучшего, а я настаивала на своем. Наши отношения складывались непросто. Думаю, тебе в этот момент было намного труднее, чем мне", – рассуждает Алина в проникновенной беседе с отцом.

Многие родители, считает ведущая, говорят, что их дети в переходный период будто превращаются в малознакомых людей. И с таким сталкиваются практически все родители – сама Алина считает, что и она, наверное, переживет то же самое. Но отец повел себя как очень достойный родитель: дочь не помнит особых конфликтов с ним.

Умудренный опытом Ильназ отмечает, что никто не может стопроцентно чувствовать даже самого любимого ребенка. Однако тот мог "прочитать" дочку в отдельные моменты – к примеру, если та была сильно не в духе. Не хотела говорить – он и не настаивал. Но всегда знал, что может сказать, если что не так, в нужный момент.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала слова Загитовой, которая до этого заявила, что не видит профессионализма в решении тренера покритиковать присуждение ей высоких баллов на Олимпиаде-2018. Фигуристка допустила, что причиной таких слов могут быть близкие отношения Тарасовой и Медведевой.