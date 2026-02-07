Мясников рассказал, как наказывает журналистов за "желтые" статьи о себе

Мясников рассказал, как наказывает журналистов за "желтые" статьи о себе
Александр Мясников. Фото: commons.wikimedia.org
В прессе часто появляются лживые публикации

Телевизионный врач Александр Мясников заявил, что больше не намерен закрывать глаза на откровенно лживые публикации о себе в СМИ. Он объявил, что готов защищать свою репутацию в суде, если будет сталкиваться с откровенным искажением фактов.

По словам знаменитости, он не следит постоянно за тем, что о нем пишут, однако болезненно реагирует на намеренный обман и клевету. Врач отметил, что обычно не спешит с судебными исками, но в отдельных случаях сталкивается с настолько абсурдными и безосновательными материалами, что считает обращение в суд единственным разумным выходом.

Он также резко высказался о так называемых "желтых" изданиях, которые сознательно охотятся за громкими заголовками. Ведущий посетовал, что подобные журналисты готовы придумывать сенсации из ничего ради просмотров и рейтингов, не задумываясь о последствиях для людей, о которых пишут.

Врач подчеркнул, что намерен жестко реагировать на подобные публикации и больше не собирается мириться с распространением лжи под видом новостей.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

