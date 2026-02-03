Доктор Мясников рухнул в лужу, пытаясь покормить домашних животных

Телеведущий упал в лужу, тщетно пытаясь удержаться

Александр Мясников сообщил в эфире "России 1" о конфузе, который с ним произошел во время кормежки собак. Телеведущий пояснил, что у него две взрослые собаки и щенок алабая. С утра Александр захотел покормить их супом. Вышел на крыльцо, держа в руках пару мисок, и столкнулся с щенком.

Тот бросился в ноги хозяину. А Мясников пытался ненароком не наступить на питомоца – на крыльце довольно скользко. Сначала теледоктор упал на одно колено, подумав, что сможет удержаться, а затем понял, что конфуз неизбежен.

"Я разбил колено, я лежу в этой луже, по мне стекает этот жир <...> Я, когда падал, издал такой вопль отчаяния", – описал Мясников.

Из-за этого случая Александр разбил колено, получив ссадины. Долгое время он отбивался от супа.

Кстати, ранее доктор Мясников рухнул на пол во время записи одного из своих выпусков: в тот момент он увлекся, экспериментируя со спортивными снарядами.