Доктор Мясников рухнул в лужу, пытаясь покормить домашних животных

"Разбил колено, лежу в луже": доктор Мясников рассказал о своем громком конфузе
Фото: commons.wikimedia.org
Телеведущий упал в лужу, тщетно пытаясь удержаться

Александр Мясников сообщил в эфире "России 1" о конфузе, который с ним произошел во время кормежки собак. Телеведущий пояснил, что у него две взрослые собаки и щенок алабая. С утра Александр захотел покормить их супом. Вышел на крыльцо, держа в руках пару мисок, и столкнулся с щенком.

Тот бросился в ноги хозяину. А Мясников пытался ненароком не наступить на питомоца – на крыльце довольно скользко. Сначала теледоктор упал на одно колено, подумав, что сможет удержаться, а затем понял, что конфуз неизбежен.

"Я разбил колено, я лежу в этой луже, по мне стекает этот жир <...> Я, когда падал, издал такой вопль отчаяния", – описал Мясников.

Из-за этого случая Александр разбил колено, получив ссадины. Долгое время он отбивался от супа.

Кстати, ранее доктор Мясников рухнул на пол во время записи одного из своих выпусков: в тот момент он увлекся, экспериментируя со спортивными снарядами.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
По теме

Иностранцы бросились на прорыв в Россию через Финляндию: что произошло

Важной информацией поделились пограничники

"Побежденная Россия": на Западе высказались о репарациях Киеву

Российские деньги очень интересуют европейских политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей