Доктор Мясников развеял один популярный миф о "застое желчи"

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Теледоктор Александр Мясников опроверг данные о застое желчи, которые назвал "мифической вещью". В эфире программы на "России 1" он разобрал жалобы участницы, рассказавшей о своем визите к доктору из-за боли в правом подреберье.
Специалист, указала женщина, поставил ей диагноз "застой желчи", назначив определенные препараты. Женщина принимала их, однако боль вернулась.
Неприятная симптоматика, отметил Мясников, могла быть причиной не "застоя желчи", а иных причин. Большинство приходят к медикам, жалуясь на боль или отрыжку – однако проблем с желчным пузырем не обнаруживают.
"Поэтому застой желчи – это больше такая мифическая вещь", – констатировал Мясников.
Теледоктор подчеркнул, что желчь застаивается только тогда, когда человек испытывает дефицит жиров. Поэтому Мясников призвал зрителей не пускаться в ограничения в питании и не придерживаться диет.
Ранее Мясников рассказал, почему алкоголь запрещено употреблять вместе с антибиотиками.
К Путину обратились с личной просьбой
Ситуация стремительно изменилась