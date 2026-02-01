Доктор Мясников развеял один популярный миф о "застое желчи"

Доктор Мясников развеял один популярный миф о "застое желчи"
Фото: freepik.com
То, о чем идет речь, оказалось вовсе не диагнозом

Теледоктор Александр Мясников опроверг данные о застое желчи, которые назвал "мифической вещью". В эфире программы на "России 1" он разобрал жалобы участницы, рассказавшей о своем визите к доктору из-за боли в правом подреберье.

Специалист, указала женщина, поставил ей диагноз "застой желчи", назначив определенные препараты. Женщина принимала их, однако боль вернулась.

Неприятная симптоматика, отметил Мясников, могла быть причиной не "застоя желчи", а иных причин. Большинство приходят к медикам, жалуясь на боль или отрыжку – однако проблем с желчным пузырем не обнаруживают. 

"Поэтому застой желчи – это больше такая мифическая вещь", – констатировал Мясников.

Теледоктор подчеркнул, что желчь застаивается только тогда, когда человек испытывает дефицит жиров. Поэтому Мясников призвал зрителей не пускаться в ограничения в питании и не придерживаться диет.

Ранее Мясников рассказал, почему алкоголь запрещено употреблять вместе с антибиотиками.

