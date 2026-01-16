Доктор Мясников рухнул на пол с тренажера во время программы

Курс рубля
Теледоктор Александр Мясников рухнул на пол, когда экспериментировал с тренажерами во время съемок своей передачи "Доктор Мясников". В этот момент ведущий занимался тестированием оборудования.
Медик выложил кадры у себя в телеграм-канале. Александр экспериментировал с джамперами, в которых расхаживал по помещению. Пару раз бодрый доктор пытался на них подпрыгнуть, однако желаемого результата добиться не смог.
Мясникова это не остановило, и он решил попробовать удержаться на джамперах на баланс-форде (который состоял из доски и валика под ней). К несчастью, удержаться ведущему не удалось, и он рухнул на пол.
"По-моему, что-то у меня сломалось", – резюмировал Александр.
В конце-концов ведущий отшутился, заявив, что ключевой принцип долголетия – "не быть дураком".
"Таким, как я. Целее будешь", – резюмировал доктор.
Ранее теледоктор откровенно признался, что не всегда соблюдает строгий ЗОЖ – в его рацион входят продукты, которые нельзя отнести к правильному питанию. Однако Мясникова совершенно не тянет на сладкое. Хотя он может съесть раз в две недели лапшу быстрого приготовления и спокойно поедает фастфуд, пельмени и макароны (однако всего лишь один раз в месяц).
