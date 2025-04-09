Доктор Мясников оценил качество медпомощи в России

Доктор Мясников оценил качество медпомощи в России
Александр Мясников. Фото: соцсети
В сфере здравоохранения есть много проблем

Александр Мясников сделал резонансное заявление: в условиях действующей страховой системы врачам очень тяжело работать, они вынуждены больше "заполнять бумажки", качество лечения из-за этого может сильно проседать.

Согласно заключению аудиторов Счетной палаты, медпомощь в нашей стране оценивается не по реальному результату, а по количеству дней, проведенных пациентом в стационаре. Все крутится вокруг бумаг, формальностей и статистики, а не вокруг здоровья конкретного человека.

Комментируя ситуацию, Мясников признал, что раньше поддерживал страховую модель, но теперь видит, как она вырождается. Больницы получают фиксированный бюджет, из которого вынуждены покрывать все: от зарплат до коммуналки. Если пациентов оказалось больше нормы – никто не доплатит. В таких условиях работать сложно, но врачи все же пытаются адаптироваться и к таким тяжелым условиям.

Возможно, вернуться к прямому бюджетному финансированию – не идеальный выход, но это шанс уменьшить потери на ненужных закупках и обойти схемы с фиктивными подрядчиками, добавил теледоктор. 

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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