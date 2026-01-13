Доктор Мясников назвал мифом разговоры о вреде переедания для печени

Доктор Мясников назвал мифом разговоры о вреде переедания для печени
Фото: commons.wikimedia.org
Однако теледоктор считает, что после застолий можно устроить день разгрузки

Печени не требуется "очистка" после застолий в новогодние каникулы, уверяет врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы "О самом главном" он заявил, что обилие пищи и спиртного в праздники не портит печень, вопреки сложившемуся мнению. Основные риски – проблемы с желчевыводящими путями, развитие панкреатита или гастрита.

"Вы можете съесть три ведра холодца, и так далее. И вы можете вызвать себе проблемы желчевыводящих путей, в основном панкреатит, гастрит. Вы не можете печень испортить", – заявил Мясников.

При этом многие, добавил теледоктор, ошибочно привыкают списывать на проблемы с печенью боли в животе и отрыжку. Однако причина кроется в других органах.

При переедании после застолья разгрузить ЖКТ поможет вода – ее Мясников и рекомендует употреблять на протяжении всего дня.

"<...> день поста вам субъективно действительно может улучшить состояние, — отметил Мясников.

При этом Мясников не рекомендует продлевать разгрузочный день – длительное голодание грозит сбоями ЖКТ.

Ранее Мясников признался, что не является сторонником строгого ЗОЖ – в его рацион входит и то, что нельзя счесть полезной пищей. При этом Александр равнодушен к сладкому.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

"Россияне способны": в Британии раскрыли последствия наглой угрозы Хили Путину

Британский министр перешел черту

В США выставили на посмешище идею Лондона по Украине

Многие в Европе занимаются популизмом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей