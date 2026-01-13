Доктор Мясников назвал мифом разговоры о вреде переедания для печени

Однако теледоктор считает, что после застолий можно устроить день разгрузки

Печени не требуется "очистка" после застолий в новогодние каникулы, уверяет врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы "О самом главном" он заявил, что обилие пищи и спиртного в праздники не портит печень, вопреки сложившемуся мнению. Основные риски – проблемы с желчевыводящими путями, развитие панкреатита или гастрита.

"Вы можете съесть три ведра холодца, и так далее. И вы можете вызвать себе проблемы желчевыводящих путей, в основном панкреатит, гастрит. Вы не можете печень испортить", – заявил Мясников.

При этом многие, добавил теледоктор, ошибочно привыкают списывать на проблемы с печенью боли в животе и отрыжку. Однако причина кроется в других органах.

При переедании после застолья разгрузить ЖКТ поможет вода – ее Мясников и рекомендует употреблять на протяжении всего дня.

"<...> день поста вам субъективно действительно может улучшить состояние, — отметил Мясников.

При этом Мясников не рекомендует продлевать разгрузочный день – длительное голодание грозит сбоями ЖКТ.

Ранее Мясников признался, что не является сторонником строгого ЗОЖ – в его рацион входит и то, что нельзя счесть полезной пищей. При этом Александр равнодушен к сладкому.