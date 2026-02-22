Доктор Мясников вспомнил фразу коллеги из США, из-за которой перешел на статины

Доктор Мясников рассказал, как фраза коллеги из США заставила его перейти на статины
Фото: commons.wikimedia.org
А все выяснилось благодаря анализу крови

Теледоктор Александр Мясников поведал в эфире передачи "О самом главном" историю из своей жизни: в то время он работал в Соединенных Штатах. И фраза, услышанная американским коллегам, заставила кардиолога принимать статины на постоянной основе.

Александру в то время было около 40 лет. Он сделал себе анализ крови, на который взглянул "очень известный профессор".

"Он посмотрел – а у меня там был 8,7 общий холестерин – и говорит: "Я бы на твоем месте пил бы статины пожизненно". Повернулся и убежал", – рассказал Мясников.

После рекомендации коллеги-кардиолога Александр стал принимать статины на постоянной основе.

"Так сказал, что пью до сих пор", – уточнил Мясников.

По его словам, уровень "плохого" холестерина – от 4,9 и выше – говорит о том, что назначение статинов становится практически пожизненным и не имеет альтернатив.

Ранее Мясников объяснил, почему считает необходимым возродить пищевые традиции, которые существовали в СССР.

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

