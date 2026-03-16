Актер Мамаев бесследно исчез в Москве

Актер Мамаев бесследно исчез в Москве: что случилось
В день пропажи артист вел себя странно

В Москве разыскивают Сергея Мамаева – знаменитость из Республики Марий Эл. Артист приехал в столицу вместе с труппой, которая должна была показать постановку "Мертвые души". Однако выйти на подмостки и порадовать публику этот артист так и не смог.

По информации источников, незадолго до начала спектакля мужчина объявился в закулисье в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он с трудом держался на ногах и практически не мог говорить. Даже разговор с благоверной, которая также участвует в спектакле, не помог привести его в порядок.

В итоге руководству пришлось срочно искать замену, чтобы спектакль все-таки состоялся. Любитель горячительных напитков что-то невнятно сказал худруку, после чего вышел из здания культурного учреждения и исчез. С тех пор его никто не видел.

Известно, что у актера практически нет знакомых в Белокаменной, а его мобильный оказался выключен. Сейчас стражи порядка пытаются установить его местонахождение. В кино знаменитость чаще появлялся в небольших ролях – зрители могли видеть его в кинолентах "Бумер" и "Эшелон". 

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
