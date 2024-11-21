Литовкин раскрыл эффективность российской ПВО против ATACMS и Storm Shadow

Эксперт напомнил, что ВСУ били такими снарядыми по территории России еще до разрешения от США

Украинская армия начала использовать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow по целям на территории России. Эту информацию подтверждают как в российском Минобороны, так и на Западе. Военный эксперт Виктор Литовкин оценил, насколько успешно отечественная ПВО может перехватывать подобные снаряды.

Полковник напомнил, что ВСУ и ранее использовали западное дальнобойное вооружение для ударов по целям на российской территории – в Крыму. В течение более чем года ВС РФ смогли понять, как противостоять подобной угрозе.

ATACMS и Storm Shadow являются дозвуковыми ракетами, из-за чего они сильно уязвими перед "Панцирями", C-300, С-400, "Буками" и "Торами".

"Они успешно перехватывают ракеты такого типа, и российские расчеты ПВО хорошо освоили тактику их уничтожения", – говорит он.

По его мнению, использование дальнобойных ракет против России не принесет существенной пользы Украине, а лишь усугубит ее сложное положение в экономическом и военном планах.

Ранее известный аналитик раскрыл истинную цель, зачем ВСУ будут бить по российской территории ATACMS и Storm Shadow. Он у верен, что дело не в желании украинцев "получить больше преимущества на поле боя".