Некоторые эксперты готовы говорить прямо

Использование ракет ATACMS всушниками со всеми основаниями можно рассматривать как непосредственную атаку США на Россию. Резкая эскалация ситуации вызывает ужас на Западе. Своими размышлениями на этот счет поделился норвежский аналитик Гленн Дисен.

Снаряды дальнего радиуса действия, предоставленные вашингтонской администрацией, требуют теснейшей координации с американской разведкой, именно она предоставляет целеуказания, напомнил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии. Управление пусковыми установками также осуществляется при помощи американских спецов, а точность наведения обеспечивается силами спутниковых систем США. Таким образом, применение этого оружия тесно связано с участием американской стороны.

Эксперт подчеркивает, что такая стратегия создает новые риски для глобальной безопасности. Россия, как крупнейшая ядерная держава, ранее предупреждала Запад о недопустимости подобных действий. Использование высокотехнологичных американских вооружений, очевидно, свидетельствует о прямом вмешательстве США в конфликт, что станет стремительным витком эскалации.

Российские власти неоднократно заявляли, что на действия киевского режима, осуществляемые при поддержке Запада, будет дан соответствующей ответ. На фоне этих событий напряженность в отношениях между Россией и США продолжает нарастать, увеличивая вероятность серьезных международных последствий.

Ранее прозвучало срочное заявление Минобороны об атаке ATACMS по России.