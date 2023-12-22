Вышвырнутый из России комик рассказал об отвратительных концертах за границей

Жизнь на чужбине не такая прекрасная

Основная волна популярности пришла к комику Идраку Мирзализаде после того, как он позволил себе резкую и оскорбительную шутку в адрес русских. Белорусский артист прекрасно чувствовал себя в нашей стране, прилично зарабатывая на юмористических выступлениях. Однако после скандала комика вышвырнули из России. Теперь он живет за границей, где старается заработать себе на жизнь.



Как оказалось, на Западе артисту живется не так прекрасно, как он рассчитывал. Мирзализаде рассказал, что во время своего тура побывал в нескольких европейских городах. В Барселоне юмориста-скандалиста ждал провал.



Мирзализаде пожаловался, что ему удалось организовать лишь два маленьких выступления.



Впрочем, юморист добавил, что в других городах все прошло значительно лучше. Особенно опальному комику понравилось выступать в Кишиневе, Амстердаме и Берлине.



Стоит отметить, что после скандальной шутки о русских от артиста отказались многие коллеги. Так, его раскритиковал известный комик Гарик Мартиросян.

