Взбесившийся Мартиросян набросился на Волю

Все произошло в эфире авторского шоу Павла

Известный комик Гарик Мартиросян посетил передачу Павла Воли. Юморист, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о коллеге и его новом шоу на ТНТ. По мнению Мартиросяна, Воля выглядит не так, как должен выглядеть ведущий телешоу. Музыкальное сопровождение, по словам шоумена старое, да и ведет свою передачу Павел неправильно — словно ему неинтересны гости.

"Понимаю, почему твоя программа выходит в полночь. Чтобы не мешать людям засыпать", — выдал не на шутку взбесившийся Мартиросян.

Также шоумен буквально набросился на Волю из-за музыки. Гарик уверен, что она должна быть более заводной. Треки, которые играли во время передачи, он сравнил с фонограммой “Русского лото”.



Передача “Шоу Воли” стартовала на ТНТ весной этого года. От критики не удержались многие знаменитости. К тому же Павла регулярно обвиняют в плагиате передачи “Вечерний Ургант”, которая с 2022 года не выходит в эфир. Тем не менее “Шоу Воли” сложно назвать непопулярным.

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