Корону поправлять не надо: экс-комик Comedy не считает коллег зазвездившимися

Корону поправлять не надо: экс-комик Comedy не считает коллег зазвездившимися
Оганес Григорян. Фото: кадр из шоу "Закулисные истории"
Оганес Григорян считает, что никто из его коллег по комедийной программе не задрал нос до небес

Экс-резидент популярного комедийного шоу Comedy Club считает, что проявление звездного синдрома у его коллег вряд ли возможно.

Он твердо уверен, что все его коллеги по программе стали участниками шоу только благодаря упорной работе и трудолюбию. Тот же юморист Павел Воля, рассказал Григорян, когда-то приехал из Пензы в Москву, имея в багаже одну футболку. И он заслужил каждую минуту своего эфира, потому что знает цену своему труду заверил Оганес.

Именно трудолюбие и упорство не позволяют знаменитым телеведущим вести себя как быдло.
Напомним, Оганес Григорян когда-то выиграл шоу "Comedy Баттл" в паре с юмористом Романом Поповым. Призом за победу было звание резидентов Comedy Club. Напарники долгое время выходили на сцену проекта, но позже покинули его. Пока что о возвращении юмористы не думают.

Роман Попов сказал, что желания вернуться нет, но они знают, что Гарик Мартиросян примет их в любой миг, если они передумают. Но дуэт "20:14", названный так по победному счету в Камеди Баттл, не прекращает своих гастролей по России. Просто Григорян углубился в работу сценариста, а Попов отдает много времени актерскому мастерству. Но оба комика занимаются тем, что им нравится, и благодарны полученному опыту.

Недавно "Утро.ру" писало, что конфликт Михаила Галустяна и Гарика Харламова выдуман, поскольку в "Камеди" никто никогда ни с кем не ссорится.



Источник: Шоу "Закулисные истории" ✓ Надежный источник
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