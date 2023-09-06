"Все разрушается": что известно о вражде Галустяна с Харламовым

В "Камеди", однако, уверяют, что никто ни с кем не ссорился

Михаила Галустяна связывает с Гариком Харламовым немало лет дружбы. Однако сейчас можно сказать, что артисты не поддерживают общение друг с другом. Публика даже подозревает, что давние знакомые находятся в ссоре.

Участник "Камеди" Демис Карибидис же называет такие домыслы полной ерундой. Ведь в юморе нет места ничему, что могло бы бросить тень на доверие, честность и искренность. При отсутствии такой гармонии "все разрушается".

Поводом для разошедшихся сплетен стало откровенное интервью Галустяна, в котором тот сообщил, что практически не общается с Харламовым – и тот отвечает полной взаимностью. Однако Демис уверяет, что ни о какой ссоре речи нет. По крайней мере, ругани здесь нет и быть не может.

"В "Камеди" невозможно поссориться. Тебя перестают воспринимать как юмориста, если ты агрессивен", – утверждает комик.

Демис уверяет, что никогда не чувствовал никакого соперничества по отношению к Галустяну, который давно занимается собственными проектами. Однако уже пару лет слышит советы о том, чтобы создать свое шоу и забыть о "Камеди".

А ранее Михаил рассказал о запрете, который решительно выдвинул своей супруге.