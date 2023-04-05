Зачем Галустян спешно оформил гражданство Армении: раскрыта истинная причина

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
На фоне массового исхода некоторых российских артистов за рубеж каждое телодвижение в эту сторону вызывает море вопросов. Уже несколько дней в социальных сетях активно обсуждают новости о том, что именитый юморист Михаил Галустян обзавелся паспортом Армении.
Поклонники комика, построившего в нашей стране головокружительную карьеру, с подозрением отнеслись к этой новости. Как известно, после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса немало артистов поспешили продемонстрировать свою не-любовь к Родине и съехали в другие страны.
Разумеется, на этом фоне к Галустяну появились вопросы. Михаил десятилетия жил без армянского паспорта, а теперь вдруг решил его оформить. Ясность в происходящее внес концертный директор знаменитости Табриз Шахиди.
Товарищ Галустяна подчеркнул, что Михаил остается налоговым резидентом нашей страны и не собирается покидать ее пределы. Все дело в том, что артист давно мечтал порадовать свою матушку и купить ей жилье в Ереване рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова. Теперь это желание родительницы осуществится. Также Галустян хочет приобрести квартиру в Крыму, где родился его отец.
Люди в ужасе от действий властей