Зачем Галустян спешно оформил гражданство Армении: раскрыта истинная причина

Публика неоднозначно восприняла поступок комика

На фоне массового исхода некоторых российских артистов за рубеж каждое телодвижение в эту сторону вызывает море вопросов. Уже несколько дней в социальных сетях активно обсуждают новости о том, что именитый юморист Михаил Галустян обзавелся паспортом Армении.



Поклонники комика, построившего в нашей стране головокружительную карьеру, с подозрением отнеслись к этой новости. Как известно, после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса немало артистов поспешили продемонстрировать свою не-любовь к Родине и съехали в другие страны.



Разумеется, на этом фоне к Галустяну появились вопросы. Михаил десятилетия жил без армянского паспорта, а теперь вдруг решил его оформить. Ясность в происходящее внес концертный директор знаменитости Табриз Шахиди.



Товарищ Галустяна подчеркнул, что Михаил остается налоговым резидентом нашей страны и не собирается покидать ее пределы. Все дело в том, что артист давно мечтал порадовать свою матушку и купить ей жилье в Ереване рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова. Теперь это желание родительницы осуществится. Также Галустян хочет приобрести квартиру в Крыму, где родился его отец.

