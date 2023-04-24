Воля публично поиздевался над продюсерами "Первого канала"

Воля публично поиздевался над продюсерами "Первого канала"
Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
А все началось из-за "Вечернего Урганта"

Российский комик Павел Воля выступил в авторском шоу, пошути про своего главного конкурента – Ивана Урганта. Резидента "Камеди" развеселили восторженные комментарии пользователей Сети, утверждающих об уникальности программы "Вечерний Ургант" в отечественном ТВ-сегменте.

Воля заметил, что подобная "уникальность" найдется у каждого американского телеканала – где формат американских программ Late Night Show практикуется уже более полувека.

"Уникальная у Ивана программа, поддерживаю. Программа, которая есть лишь у него и у всех каналов Америки", – пошутил Павел.

Воля таким образом ответил на нередкие сравнения его "Шоу Воли" с "Вечерним Ургантом", который был закрыт руководством первой кнопки страны еще год назад. Само детище Павла выходит в эфир с середины апреля.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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