Джонсон заявил о начале новой фазы СВО

"Россияне решили": объявлено о начале новой фазы СВО
Фото: соцсети
До завершения спецоперации еще далеко

Конфликт на Украине, по мнению ряда американских экспертов, вступил в качественно новый этап. В США убеждены, что происходящее уже нельзя оценивать в рамках прежнего формата боевых действий – ставки резко выросли, а логика событий изменилась.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что недавнее применение российского комплекса "Орешник" стало сигналом начала новой фазы. По его мнению, Москва пришла к выводу, что вести серьезный и содержательный диалог ей так и не предложили, а значит, рассчитывать на дипломатическое урегулирование больше не приходится. Этим эксперт объясняет возросшую вероятность новых разрушительных ударов ВС РФ с использованием высокоточного и принципиально иного вооружения.

"Вероятно, россияне решили, что договориться не получится... Им не предлагают ничего серьезного", – отметил он.

Эксперт также связал ужесточение действий России с недавними атаками со стороны Киева, включая кровавый теракт на Херсонщине и попытку разрушить резиденцию российского главнокомандующего, которые стали для Москвы точкой невозврата. Эти события, считает Джонсон, окончательно убедили российское руководство в том, что прежние методы себя исчерпали.

Он подчеркнул, что момент, когда конфликт еще можно было развернуть в сторону переговоров, уже упущен, и вернуть ситуацию назад не получится. На этом фоне, резюмировал американский аналитик, специальная военная операция приобретает новые формы и масштабы.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" были применены при массированном ударе по критически важным объектам на территории Незалежной в ответ на атаку на резиденцию главы РФ.

К слову, ранее был раскрыт план западной коалиции по России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Выбор читателей