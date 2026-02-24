Медведев пригрозил ядерным ответом Европе на передачу ЯО Украине

Зампред Совфеда заявил, что Москва вынужденно ответит всем, что у нее есть

Россия вынужденно ответит любым – включая нестратегическим ядерным оружием – по целям на территории Украины, если Великобритания и Франция решатся на передачу подобного вооружения Киеву. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в ТГ-канале.

Данные Службы внешней разведки, отмечает Медведев, в корне меняют ситуацию. Дело касается даже не разрушения ДНЯО и "чего-то там в международном праве". Речь идет о прямой передаче ядерного оружия стране, которая является участником военного конфликта.

"А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией", – уточнил Медведев, добавив, что это будет симметричный ответ со стороны Москвы.

В этот же день в СВР заявили, что власти Великобритании и Франции "активно работают" над тем, чтобы передать Украине ядерное оружие тайным способом – речь идет о ядерной бомбе, которая будет заявлена как собственная разработка Киева. На такой шаг Европа пойдет ради более выгодных условий завершения конфликта. Позднее последовало заявление Совфеда.

До этого министр обороны Бельгии Тео Франкен резко осудил канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорил о возможном сотрудничестве с Францией и Британией по созданию европейского ядерного оружия – Франкен призвал того "держать рот на замке".