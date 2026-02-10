Sohu: "Сармат" станет "молотом Судного дня" и ответом России на расширение НАТО

Замена "Сатане" вызывает у Запада большие опасения

"Сармат", получивший в НАТО обозначение SS-X-30, призван стать заменой "Сатане" – российская система ядерного сдерживания переживает обновление. Стартовая масса более 200 тонн сопоставима с девятиэтажным домом. Дальность действия ракеты превышает 18 тыс. км, отмечает Sohu.

Ракету выбрасывает из шахты "холодным пуском" высотой примерно в 20 м перед тем, как произойдет зажигание маршевого двигателя – чтобы защитить инфраструктуру.

Китайские журналисты отмечают, что способность "Сармата" прорывать эшелонированную оборону вызывает у противников РФ опасения. В базовой комплектации эта ракета может нести от 10 до 14 ядерных боеголовок. Каждая из них оснащена десятками ложных целей, чтобы обходить радары.

Гиперзвуковые блоки "Авангард" скоростью до 20 Махов также обеспечивают смертоносность ракеты. Действующие системы ПРО не могут перехватить такую цель (времени для раннего предупреждения крайне не хватает).

"Ракета может атаковать цель через Северный полюс или Южный, обходя существующие системы обороны", – говорится в материале.

Принятие такой ракеты на вооружение, отмечают в издании, будет иметь далеко идущие последствия на стратегическом уровне. В условиях постоянной модернизации американской ПРО России нужно оружие, которое способно ее преодолеть.

"Сармат" не только добавит Москве козыри в переговорах о новом ДСНВ, но и станет жестким ответом на расширение НАТО на восток. Россия напоминает миру: ядерный баланс должен опираться на реальную мощь – не только на дипломатические соглашения", – делают вывод журналисты.

Ракета стала "новым раундом стратегических игр" – это супероружие, которое воплощает потенциал российского ВПК. Оно займет одно из центральных мест в архитектуре международной безопасности на десятилетия вперед.