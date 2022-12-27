Ракета Судного дня: в России предложили похоронить ВСУ с помощью "Сатаны"

Ракета Судного дня: в России предложили похоронить ВСУ с помощью "Сатаны"
Фото: t.me/glavmedia
Возможно ли это, ответил эксперт

Использование стратегического ракетного комплекса "Сатана" в ходе специальной военной операции на Украине практически исключено – у этого оружия совершенно иное назначение, указал военный эксперт Алексей Леонков.

Главная цель "Сатаны" – доставка боевых головок с термоядерными припасами между континентами. Тяжелые ракеты отслужили стране целых тридцать лет – осталось им немного до появления "Сармата". А пока можно напомнить всем желающим стереть Россию с лица земли о "Сатане", которая забрасывает боевые головки дальностью свыше тринадцати тысячи километров для нанесения встречного удара.

Американцы, напомнил Леонков, как-то решили сменить ядерные припасы на неядерные. Однако мир отказался от такой концепции. Наивно фантазировать, что кто-то решит снять термоядерные боеголовки с "Сатаны", чтобы отправить его на Украину.

"Никто этим заниматься не будет", – высказался спикер.

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что "Сатана" поможет уничтожить вооруженные силы Украины – по крайней мере, избавиться от группировки в Донбассе.

На земле тем временем продолжает работать артиллерия – у Нетайлово уничтожили артиллерийскую систему М777, еще одну накрыло огнем у Преображенки в Запорожской области, передает "Пятый канал".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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