Бузова призналась, что после разрыва с Давой хотела родить ребенка от другого
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Знаменитость старается не посвящать общественность в личную жизнь

Ольга Бузова честно рассказала о переживаниях, связанных с расставанием с Давидом Манукяном, и о том, как ей удалось пережить этот период. Оказалось, после краха пары в жизни знаменитости был момент, когда она всерьез задумывалась о рождении малыша от другого мужчины.

Напомним, союз двух звезд распался в начале 2021 года, расставание сопровождалось публичными заявлениями с обеих сторон. Артистка позже признавалась, что этот разрыв дался ей тяжело, однако со временем она смогла отпустить прошлое и простить бывшего партнера.

Любимица публики объявила, что желание стать матерью возникло у нее уже после расставания, когда рядом оказался мужчина, с которым она почувствовала внутреннюю готовность к семье – однако пополнения в семействе не случилось. При этом телеведущая подчеркнула, что для нее материнство возможно только в атмосфере любви, поддержки и полноценного партнерства. Она не рассматривает вариант рождения ребенка как спонтанный шаг и не готова идти на это в одиночку.

Сейчас артистка не торопит события, продолжает верить в любовь и полностью сосредоточена на работе, отказываться от которой не намерена. Об этом сообщает женский журнал "Клер.ру".

К слову, ранее Комиссаров пояснил феномен Бузовой.

